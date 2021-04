NORTH VANCOUVER, BC, le 22 avril 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, le monde célèbre le Jour de la Terre - une occasion annuelle de célébrer et de chérir notre environnement naturel.

« La pandémie de COVID-19, qui ne connaît pas de frontières, nous rappelle chaque jour que la santé des êtres humains est, au sens collectif, liée à la santé de notre environnement naturel. Le Jour de la Terre est pour nous tous l'occasion de réfléchir à la relation que nous entretenons avec la nature et sa biodiversité, ainsi qu'aux nombreux défis auxquels l'environnement fait face en raison des changements climatiques.

« Nous, les Canadiens, nous savons que le monde que nous léguerons à nos enfants et à nos petits-enfants doit être propre, sain et prospère.

« Le budget de 2021, qui a été publié plus tôt cette semaine, comporte un investissement historique de 17,6 milliards de dollars pour continuer à tracer la voie vers un avenir plus sain grâce à une économie respectueuse de l'environnement, forte et durable. Avec des investissements ciblés pour protéger une plus grande superficie de nature, aider les Canadiens à rénover leurs maisons afin de les rendre plus écoénergétiques et stimuler les innovations dans le florissant secteur canadien des technologies propres, le budget de cette année aidera le Canada à miser sur les travaux déjà en cours pour que la relance qui suivra la pandémie assure notre viabilité économique actuelle et future.

« Les investissements prévus dans le budget de 2021 sont fondés sur le plan climatique du Canada. Avec un prix imposé sur le carbone partout au pays, une élimination accélérée de la production d'électricité à partir du charbon, une interdiction imposée sur certains plastiques nocifs à usage unique et un plan visant à planter deux milliards d'arbres, le Canada garde le cap sur son objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

« Les Canadiens veulent un avenir où leurs enfants et leurs petits-enfants auront de l'air et de l'eau purs… et nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je me joindrai aux Canadiens d'un océan à l'autre pour célébrer le #JourDeLaTerre et bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Soulignons le Jour de la Terre en réitérant notre engagement envers cet objectif commun. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

