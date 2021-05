NORTH VANCOUVER, BC, le 22 mai 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de la diversité biologique, dont le thème cette année est « Nous faisons partie de la solution #PourLaNature ».

« Au Canada, nous sommes très fiers de notre nature et de nos espèces sauvages. La nature stimule l'imaginaire canadien, ce qui est d'autant plus vrai dans le contexte difficile créé par la pandémie. De plus en plus de Canadiens trouvent une source d'apaisement et d'inspiration dans les parcs et les espaces verts.

« La perte de biodiversité et les changements climatiques sont intrinsèquement liés. Il est vrai que la nature est menacée par les changements climatiques au Canada et partout sur la planète, mais elle est également une alliée de taille pour lutter contre les changements climatiques.

« Aujourd'hui, je suis très fier de réitérer la détermination inébranlable du Canada de faire partie de la solution aux crises conjointes de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Nous savons que l'une des meilleures manières de les régler consiste à conserver et à restaurer la nature.

« Voilà pourquoi nous nous sommes fixé comme objectif de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux au Canada d'ici 2025, en ajoutant jusqu'à un million de kilomètres carrés d'aires protégées et de conservation, et de nous efforcer de porter ce total à 30 p. 100 d'ici 2030. Afin d'atteindre ces cibles ambitieuses, nous collaborons étroitement avec des groupes autochtones, les provinces, les territoires et d'autres intervenants. Nous pressons les autres pays à s'engager à atteindre une cible de conservation mondiale visant à protéger 30 p. 100 des terres et 30 p. 100 des océans de la planète d'ici 2030.

« Nous sommes devant une occasion unique de mieux reconstruire. Les investissements dans la nature et sa protection figurent parmi les mesures climatiques les plus abordables et les plus avantageuses qui s'offrent aux gouvernements. Dans le budget de 2021, le Canada s'est engagé à investir 4,1 milliards de dollars dans la protection de la nature. Nous mettons également de l'avant des solutions fondées sur la nature, notamment par la plantation de deux milliards d'arbres et la remise en état de milieux humides pour stocker le carbone, qui auront également des effets bénéfiques sur la biodiversité, y compris les espèces en péril.

« La biodiversité et la santé des écosystèmes sont essentielles à notre prospérité, à notre santé et à notre mieux-être. Cette année sera une année charnière pour l'environnement, ponctuée d'événements décisifs, comme la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) et la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Ce n'est qu'en travaillant ensemble en tant que communauté mondiale que nous réussirons à protéger notre patrimoine naturel pour les générations à venir. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca