OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - En tant que grand producteur et exportateur d'énergie, le Canada est bien placé pour soutenir la stabilité énergétique durant cette période de volatilité accrue des marchés énergétiques mondiaux, en lien avec les actions militaires au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d'Ormuz.

La situation actuelle incite encore davantage nos alliés à rechercher des fournisseurs stables et fiables d'énergie dans un monde de plus en plus incertain. Nous devons ainsi redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité énergétique au Canada et à l'étranger.

Dès le début, le gouvernement du Canada s'est employé à conforter le Canada dans son statut de superpuissance énergétique. Grâce à nos efforts pour accélérer la mise en œuvre de projets par le biais du Bureau des grands projets, du protocole d'accord entre le Canada et l'Alberta et de divers outils financiers et mesures d'allègement réglementaire, nous augmentons et diversifions notre capacité d'exportation, améliorons notre sécurité énergétique à l'échelle nationale et soutenons nos alliés à travers le monde.

Le Canada soutient les mesures multilatérales visant à assurer la sécurité énergétique mondiale et y participera. Nous travaillons d'arrache-pied avec l'industrie canadienne pour évaluer le rythme et l'ampleur que pourrait prendre l'action canadienne et serons en mesure d'en dire davantage au cours des prochains jours. Nous sommes conscients de l'incidence importante qu'ont les fluctuations du marché de l'énergie sur l'abordabilité et les prix à la pompe pour les Canadiens. En contribuant à la stabilisation du marché, nous devrions être en mesure de freiner l'augmentation des prix.

