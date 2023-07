OTTAWA, ON, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Au cours des derniers mois, le conseil municipal de la Ville de Toronto, mes collègues députés de la région de Toronto, les résidents de la ville, et moi-même avons tous exprimé des préoccupations concernant la disponibilité des services de téléphonie mobile dans le métro de Toronto.

« Bien que tous les fournisseurs aient exprimé leur intérêt à trouver une solution coordonnée, jusqu'ici les négociations ont peu progressé.

« En dépit de ma demande, les fournisseurs ne sont toujours pas parvenus à une entente. Je me vois donc dans l'obligation d'agir pour remédier à la situation.

« À cette fin, je demande à mon ministère de lancer un processus de consultation accélérée pour revoir les licences des quatre grandes compagnies canadiennes de télécommunications afin que tous les usagers du système de transport en commun de Toronto aient accès à une couverture complète. Cela comprend le service d'urgence 911 dans tous les tunnels et dans toutes les stations et, par la suite, les services d'appels, de données et de messages textes, et ce, dès que possible.

« L'accès à des services de télécommunications fiables, et plus particulièrement aux services d'urgence, constitue un enjeu fondamental de sécurité publique. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des Canadiens. »

