OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les fournisseurs de services de télécommunication et leurs travailleurs de première ligne travaillent d'arrache-pied pour brancher la population canadienne et offrir des services de qualité. Maintenant plus que jamais, les Canadiens comptent sur les services de télécommunication pour travailler, étudier, gérer leurs finances et obtenir des soins de santé. Il est donc crucial pour eux d'avoir accès à des services abordables et de grande qualité.

« La pandémie de COVID-19 n'a fait que ressortir l'importance de la connectivité pour les Canadiens. Le coût des forfaits Internet et de téléphonie cellulaire préoccupe les citoyens. Ils veulent obtenir des services novateurs à moindre coût. Nous sommes d'avis que la concurrence demeure le meilleur moyen de faire baisser le prix des services de télécommunication, y compris des forfaits de téléphonie cellulaire.

« En juin 2019, le gouvernement du Canada a enjoint au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de tenir compte de la concurrence, de l'abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l'innovation de la prise de toutes ses décisions. Il lui a également demandé d'indiquer aux Canadiens de quelle manière il a agi en ce sens.

« De plus, depuis mars 2020, le gouvernement présente chaque trimestre un rapport sur les progrès réalisés à l'égard de l'objectif de réduction de 25 %, sur deux ans, du prix des services sans fil pour les forfaits de données de 2 à 6 gigaoctets. Son message est clair : si ces options ne sont pas offertes aux Canadiens d'ici là, il devra considérer d'autres mécanismes réglementaires pour accroître la concurrence sur le marché et réduire le prix des services.

« Le gouvernement a pris bonne note de la décision prise par le CRTC aujourd'hui et il le remercie des efforts importants et constants qu'il déploie dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous allons analyser la décision et ses répercussions pour nous assurer qu'elles répondent aux objectifs du gouvernement en faveur de la concurrence, de l'abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l'innovation. »

