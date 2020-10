L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait aujourd'hui la déclaration suivante:

OTTAWA, le 17 oct. 2020 /CNW/ - Les actes de violence récents en Nouvelle-Écosse sont inacceptables et je les dénonce fortement.

Je suis profondément préoccupé par cet incendie suspect et je suis confiant que les enquêteurs trouveront les réponses dont ils ont besoin pour demander des comptes aux responsables.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a renforcé sa présence policière dans la région touchée chaque jour.

La police en Nouvelle-Écosse est de compétence provinciale. J'ai maintenant approuvé une demande du procureur général de la Nouvelle-Écosse visant à renforcer la présence de personnel de la GRC sous contrat, selon les besoins, dans cette juridiction afin de maintenir la paix.

Je comprends que des accusations ont été portées pour des actes de violence et des dommages matériels antérieurs - y compris l'agression sur le chef Sack - et que plusieurs autres enquêtes sont en cours. Les agents restent sur place et ont constitué des équipes d'enquêteurs pour rassembler des preuves pour appuyer toute accusation criminelle supplémentaire nécessaire. Des précisions seront communiquées par la GRC de la Nouvelle-Écosse et les autorités provinciales dès qu'elles seront disponibles.

Je ne doute pas que les actes de violence inacceptables feront l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables seront tenus de rendre des comptes.

Je tiens à être clair : les tensions actuelles ne peuvent pas continuer. Le conflit doit être apaisé, maintenant. Les menaces, la violence et l'intimidation doivent cesser. Nous devons tous reconnaître qu'un dénouement durable de ce conflit ne peut être conclu que s'il est ancré dans la reconnaissance des droits légitimes des Mi'kmaq issues des traités.

