OTTAWA, ON, le 11 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair a fait la déclaration suivante concernant le Jour commémoratif national des pompiers :

« Chaque jour, les pompiers canadiens font preuve d'une expertise, d'une passion, d'un courage et d'un dévouement remarquables quant à leur emploi dangereux, mais vital; un emploi auquel tous les Canadiens se fient. Aujourd'hui, partout au Canada, les pompiers se rassemblent pour le 21e anniversaire des attaques du 11 septembre, pour commémorer le courage et le sacrifice des pompiers qui ont répondu à l'appel, et en étant confrontés à un acte de terreur qui était jusque-là inconcevable.

Alors que nous soulignons le Jour commémoratif national des pompiers, j'encourage tous les Canadiens à prendre un moment pour penser aux actes héroïques réalisés par les pompiers de notre pays, et pour honorer l'héritage de ceux qui ont fait le sacrifice ultime.

Au nom du gouvernement du Canada, et d'un pays reconnaissant, j'offre aux pompiers du Canada mes plus profonds remerciements. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]