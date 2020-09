OTTAWA, ON, le 13 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a émis la déclaration suivante concernant le Jour commémoratif national des pompiers :

« Chaque jour, les pompiers et les pompières risquent leur vie afin d'assurer notre sécurité. Ils utilisent leur force mentale et physique pour intervenir lors d'une urgence. Ils risquent leur propre santé, surtout pendant que nous vivons la pandémie mondiale de la COVID-19. Lorsqu'une tragédie survient, nous nous rappelons les personnes qui ont payé le prix ultime, les personnes qui se sont blessées et qui ont subi des traumatismes et des maladies.

Le gouvernement du Canada appuie les familles de pompiers lorsqu'une tragédie survient. De plus, nous travaillons de façon collaborative afin de soutenir le bien-être de tous les agents de la sécurité publique.

Le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants du gouvernement du Canada aide les familles de pompiers qui ont perdu un proche en raison directe de l'exercice de leur fonction. Cette subvention donne une somme exempte d'impôt par versement unique, allant jusqu'à 300 000 $ aux familles de pompiers, de policiers et d'ambulanciers qui sont décédées en raison directe de l'exercice de leur fonction. Cette subvention est une progression importante liée à la façon dont ce pays s'occupe des personnes qui assurent notre sécurité.

Nous savons que les pompiers sont exposés à des événements traumatisants en raison de la nature de leur travail. Ces événements risquent de causer des blessures de stress post-traumatique (BSPT). L'année dernière, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique. Le Plan d'action est une approche à long terme qui a pour but de remédier les problèmes de santé mentale qui touchent le personnel de la sécurité publique.

Aujourd'hui, en ce Jour commémoratif national des pompiers, j'exhorte tous les Canadiens et Canadiennes à prendre un instant et à penser au sacrifice de ces braves personnes. Même si nous ne pouvions pas nous rassembler aujourd'hui afin d'honorer et de nous rappeler les pompiers et les pompières qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction, les drapeaux mis en berne partout au pays sont un rappel frappant de leur dévouement à la sécurité du public.

J'aimerais féliciter la Fondation canadienne des pompiers morts de leurs efforts pour honorer les défunts aujourd'hui avec une cérémonie commémorative virtuelle. »

