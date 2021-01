OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante sur les conclusions et les recommandations du comité mixte d'enquête nationale au sujet des circonstances entourant le décès de Marylène Levesque au Québec en 2020 :

« Le 22 janvier 2020, Marylène Levesque a été tuée à Sainte-Foy (Québec) par un délinquant en semi-liberté. Cet événement tragique a eu lieu il y a près d'un an et nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à sa communauté. Ce fut une terrible tragédie qui n'aurait jamais dû se produire.

À la suite de l'incident, l'an dernier, j'ai annoncé que Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) mèneraient une enquête conjointe sur toutes les circonstances qui ont conduit au décès de Mme Levesque. Les deux organismes ont fait de cette question une priorité absolue, à savoir la création d'un comité mixte d'enquête nationale (CMEN).

La CMEN a relevé des lacunes dans la gestion des cas et la supervision du délinquant pendant qu'il était en libération conditionnelle de jour dans la collectivité.

Et aujourd'hui, nous publions leurs constatations et recommandations, ainsi qu'un plan d'action afin de mettre en œuvre ces recommandations dans leur intégralité.

Les principales recommandations comprennent le renforcement de la collecte et de la communication des renseignements, ce qui accroîtra la responsabilisation et mettra en œuvre l'amélioration des politiques et des outils de supervision communautaire qui aideront à évaluer le risque des délinquants.

De plus, il y aura une nouvelle formation obligatoire sur la violence conjugale qui sera nécessaire pour tous les agents de libération conditionnelle et leurs superviseurs.

Je tiens à remercier les membres du comité mixte d'enquête nationale pour leur expertise et leur diligence dans l'exécution de ce travail important.

Nos collègues du SCC et de la CLCC prennent ce rapport et ses recommandations très au sérieux, et ils continueront de travailler avec acharnement pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. »

Faits en bref

Ce comité mixte d'enquête nationale était composé de cinq membres, possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour mener l'enquête.

Le comité mixte d'enquête nationale était composé de deux coprésidents externes, qui sont tous deux criminologues, indépendants de Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada .

et de la Commission des libérations conditionnelles du . Au cours de la dernière année, le comité mixte d'enquête nationale a mené des entrevues et examiné tous les documents et les faits entourant la mise en liberté et la surveillance du délinquant.

