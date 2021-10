OTTAWA, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante concernant les États-Unis ouvriront leur frontière terrestre aux voyageurs canadiens vaccinés.

« Le gouvernement du Canada se réjouit de la nouvelle selon laquelle les États-Unis ouvriront leur frontière terrestre aux voyageurs canadiens vaccinés à compter de novembre. Nos deux gouvernements ont travaillé en étroite collaboration depuis le début de la pandémie pour ralentir la propagation de la COVID-19, et l'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus vers un retour à la normale.

Les Canadiens et les Américains sont inextricablement liés par leur géographie et leur histoire, et cette pandémie a montré à quel point il est important que nous soyons solidaires en temps de crise. Je tiens à remercier les Canadiens et les Américains qui ont suivi les conseils de santé publique pour nous amener à un point où nous pouvons rouvrir nos frontières. Nous continuons à suivre de près l'évolution de la COVID-19 et nous travaillerons avec nos partenaires américains pour assurer la sécurité et le bien-être de nos pays respectifs.

Bien que la vie revienne lentement à la normale, il est important de se rappeler que la pandémie est toujours là. Nous devons continuer à prendre des précautions et à suivre les conseils de santé publique lorsque nous voyageons à l'extérieur du pays, ainsi qu'à l'intérieur de nos frontières, afin de nous assurer de terminer la lutte contre la COVID-19, de reconstruire notre économie et de retrouver la vie d'avant.

Nous avons annoncé plus tôt ce mois-ci qu'à partir du 30 octobre, les Canadiens devront être entièrement vaccinés pour voyager au Canada par avion et par les trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer. Nous encourageons tous les Canadiens admissibles qui ne sont pas encore vaccinés à se faire vacciner dès que possible. »

Pour obtenir des renseignements à jour sur les restrictions, les exigences et les responsabilités en matière de voyage, veuillez consulter le site voyage.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

