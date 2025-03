OTTAWA, ON, le 26 mars 2025 /CNW/ - La crise financière de La Baie d'Hudson ne peut et ne doit pas se faire aux dépens de ses travailleuses et travailleurs.

Alors que plus de 9 300 emplois sont en jeu, il est inacceptable que La Baie d'Hudson choisisse de verser jusqu'à 3 millions de dollars en primes aux personnels de direction et gestionnaires, tout en refusant des indemnités de départ aux personnes qui ont pourtant bâti l'entreprise.

Les syndicats du Canada sont pleinement solidaires des travailleuses et travailleurs de La Baie et exigent que l'entreprise change immédiatement de cap. Ce n'est pas une restructuration, c'est une trahison. Aucun personnel de direction ne devrait toucher de primes pendant que les travailleuses et travailleurs sont laissés sans filet de sécurité.

La Baie doit respecter ses obligations envers son personnel, y compris les salaires, les avantages sociaux et les indemnités de départ. Ce ne sont pas des choix facultatifs.

Cette situation est un autre exemple frappant des raisons pour lesquelles les syndicats du Canada réclament depuis longtemps des modifications aux lois fédérales comme la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les normes de prestation de pension. Depuis des décennies, nous nous battons pour protéger les travailleuses et travailleurs et faire en sorte qu'ils ne soient pas relégués au dernier rang lorsque des entreprises font faillite, contraints d'attendre derrière les prêteurs, les fournisseurs et les percepteurs d'impôts pour obtenir les salaires, les indemnités et les pensions qui leur reviennent. En 2023, après des années de mobilisation, le gouvernement fédéral a finalement adopté la Loi sur la protection des pensions, une avancée cruciale. Cependant, ces protections essentielles n'entreront en vigueur que le 27 avril 2027.

Nous demandons également au gouvernement fédéral de veiller à ce qu'aucun travailleur ou travailleuse ne passe entre les mailles du filet et que des programmes comme le Programme de protection des salariés soient accessibles sans délai, et que les prestations d'assurance-emploi ne soient pas récupérées dans le cadre de ce processus.

Ne nous méprenons pas : des milliers de travailleuses et travailleurs de La Baie d'Hudson font face à une insécurité économique, causée par la cupidité des entreprises et l'inaction gouvernementale. Chaque dirigeant et dirigeante dans cette élection doit répondre à cette question : que ferez-vous pour renforcer les protections des travailleuses et travailleurs et protéger leurs moyens de subsistance? Les travailleuses et travailleurs méritent du respect, de la sécurité et la dignité de savoir qu'ils ne seront pas abandonnés dans une économie difficile.

Les syndicats du Canada surveillent la situation de près. La Baie d'Hudson doit agir avec intégrité. Il est temps de faire passer les gens avant les profits.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426, Nbp:sepb225