Déclaration du chef de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Démission de François Legault

« Dans nos rôles respectifs, au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de critiquer le travail du premier ministre François Legault, mais je tiens à souligner son engagement sincère envers le Québec, notamment lors de la pandémie.

Il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les Québécois qui auront le dernier mot sur l'héritage de son gouvernement. Aujourd'hui, je veux surtout souligner la responsabilité immense que représente le fait de servir notre nation comme premier ministre. C'est un dévouement qui mérite tout notre respect.

Peu importe nos divergences d'opinions, la politique comporte son lot de sacrifices, particulièrement pour la famille. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

