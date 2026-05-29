Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et en matière de condition féminine

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Réaction au deuxième rapport de la professeure Suzy Basile sur les violences obstétricales

« Les conclusions de ce deuxième rapport sont accablantes. D'apprendre que des femmes autochtones continuent de subir des stérilisations forcées et des violences sexuelles dans notre réseau de la santé, avec des cas recensés aussi récemment qu'en 2022 et 2023, démontre que leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués. Ces pratiques intolérables ne peuvent plus continuer. Le racisme systémique envers les Premières Nations et les Inuit existe bel et bien au Québec, et nous le dénonçons avec force. Le gouvernement doit agir maintenant et la première ministre doit présenter des excuses officielles aux victimes. De plus, la CAQ doit immédiatement mettre en place un plan d'action gouvernemental concret. Il y a également une question cruciale d'imputabilité à l'égard des médecins et des professionnels de la santé impliqués, ce qui nous amènera à interpeller les ordres professionnels concernés. Rappelons que dès le 29 septembre 2021, l'Assemblée nationale adoptait une motion de notre formation politique visant à mettre un terme aux stérilisations sans consentement éclairé. Il est grand temps que le gouvernement passe de la parole aux actes. »

- André A. Morin député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit et pour les ordres professionnels

- Brigitte Garceau députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]