DÉCLARATION DES PORTE-PAROLES DE L'OPPOSITION OFFICIELLE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET RESPONSABLE DE LA RÉGION DE L'ESTRIE

SHERBROOKE, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - « Nous interpellons le gouvernement afin qu'il corrige la situation. Les intervenants à la DPJ oeuvrent avec cœur et passion dans des conditions difficiles pour aider nos enfants les plus vulnérables. À cela ne devraient pas s'ajouter le stress et l'incertitude de ne pas recevoir les primes promises, il y a près d'une année déjà. Le travail de ces intervenants doit être valorisé et non l'inverse. »

-Brigitte Garceau, porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse.

« Dans ces circonstances, la confiance entre les intervenants et la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est en jeu. Nos enfants ne doivent pas subir les conséquences d'un manque de reconnaissance envers les intervenants sur le terrain qui exécutent un travail crucial. La rétention du personnel qui oeuvre auprès de nos jeunes n'est pas à négliger surtout en contexte de pénurie de main-d'oeuvre. »

-Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Estrie

