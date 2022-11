DÉCLARATION DES PORTE-PAROLES DE L'OPPOSITION OFFICIELLE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET RESPONSABLE DE LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS

QUÉBEC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Déclarations en lien avec le taux d'occupation de plus de 200% à l'urgence de Hull:

« La cellule de crise mise en place récemment par le gouvernement concentre ses efforts uniquement à Montréal alors qu'une très grande majorité des régions du Québec font face à des taux d'occupation jamais atteints jusqu'ici. Un taux d'occupation de 200 % comme c'est le cas actuellement à Hull, rend dysfonctionnelle cette urgence et peut potentiellement mettre la vie des patients en danger. Alerté à plusieurs reprises par les médecins spécialistes, ce gouvernement a trop attendu avant d'agir et c'est encore une fois la population qui est pénalisée par l'inaction et le manque de leadership de la CAQ. »

-Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

« La situation est critique en Outaouais et non seulement dans les urgences de nos établissements. Plusieurs services sont tout simplement fermés ou encore sur le point de rupture. La pénurie de personnel dans nos services y est pour beaucoup. Le ministre de la Santé avait accepté, à la suggestion du Parti libéral du Québec, d'augmenter les salaires des travailleurs de la santé de la région. Comme l'ensemble des patients et des professionnels de la santé, nous attendons toujours ces changements importants. »

-André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Outaouais.

