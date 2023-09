OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Il y a trois ans, Joyce Echaquan était hospitalisée à Joliette, au Québec. Après avoir enregistré une vidéo Facebook en direct témoignant d'un traitement raciste, elle est décédée sans recevoir les soins médicaux dont elle avait besoin. Elle a laissé derrière elle un mari et sept enfants. Nous avons tous été bouleversés par le traitement qui lui a été infligé.

Le décès de Joyce Echaquan a révélé une réalité à laquelle sont confrontés beaucoup trop d'Autochtones au Canada quand ils essaient de recevoir des soins de santé. L'histoire tragique de Joyce Echaquan a mis en évidence le racisme systémique des systèmes de santé dans tout le pays et a souligné le travail qu'il reste à faire afin d'apporter des changements significatifs pour aller de l'avant.

La sécurité culturelle et la reconnaissance du savoir autochtone sont d'une importance capitale dans la prestation des services de santé. À chaque étape de la prestation de services, il est possible de fournir des soins culturellement sécuritaires, de grande qualité, adaptés et accessibles à tous les Autochtones.

Le principe de Joyce a été créé en réponse au décès de Joyce Echaquan et vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. À cet effet, le gouvernement du Canada a annoncé une entente bilatérale avec les provinces et les territoires concernant le nouveau Fonds d'équité en santé autochtone de 2 milliards de dollars qui sera distribué équitablement dans tout le pays. Nous élaborons aussi conjointement des mesures législatives autochtones pour que les systèmes de santé canadiens garantissent la sécurité et le bien-être des Autochtones.

La transformation de la santé est également un élément essentiel de ce parcours : en donnant aux Premières Nations les moyens de contrôler leurs propres systèmes de santé, nous tirons parti des connaissances autochtones et de la médecine occidentale pour créer des soins de santé plus inclusifs et plus sûrs. Plus tôt cette année, nous avons franchi une étape importante dans cette voie en concluant un accord de 10 ans pour renouveler le financement de la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) en Colombie-Britannique, qui est un modèle de services de santé fondé sur le droit à l'autodétermination. Le travail de transformation de la santé se poursuit dans tout le pays.

La lutte contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé est une responsabilité partagée. Le gouvernement du Canada prend des mesures et reste déterminé à accroître la sécurité et le respect des peuples autochtones dans les systèmes de santé du pays. Nous continuerons à travailler avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé pour soutenir des systèmes de santé plus sûrs et plus inclusifs sur le plan culturel. »

