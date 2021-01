OTTAWA, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la santé ont publié aujourd'hui la déclaration suivante:

« Partout au Canada, la réponse à la pandémie de la COVID-19 repose sur une base de collaboration solide. Nous sommes témoins de cet esprit en temps réel alors que les travailleurs de première ligne, les partenaires autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux mettent en œuvre des campagnes de vaccination d'une ampleur et d'une complexité sans précédent pour protéger les Canadiens contre la COVID-19. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux partagent l'engagement en faveur d'une approche fondée sur des principes pour la vaccination contre la COVID-19, comme indiqué dans Immunisation contre la COVID-19: Énoncé de principes communs fédéral, provincial et territorial.

Au cours des dernières semaines, les provinces et territoires ont administré plus de 490 000 doses de vaccin. Avec notre approvisionnement initial, la vaccination a commencé avec les travailleurs de la santé, les personnes âgées, les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée, ainsi que les Premières nations, les Métis et les Inuits des communautés éloignées et isolées. Les adultes des communautés autochtones où l'infection peut avoir des conséquences disproportionnées peuvent également être considérés pour une vaccination prioritaire. Il s'agit des populations qui sont soit essentielles à la protection de l'intégrité de nos systèmes de santé, soit exposées à un risque plus élevé de conséquences graves de la COVID-19 sur la base de données scientifiques, d'un examen réglementaire indépendant et de l'avis d'experts médicaux et autres, notamment le Comité consultatif national sur l'immunisation (CCNI) et les comités provinciaux et territoriaux d'immunisation. Il est nécessaire de faire preuve de compassion et de compréhension alors que nous travaillons collectivement pour surmonter le premier quart du démarrage du vaccin et la pénurie de vaccin COVID-19 dans le monde. Au fur et à mesure que l'approvisionnement augmentera dans les semaines et les mois à venir, nous serons plus nombreux à pouvoir recevoir le vaccin, la plupart des campagnes de vaccination ayant lieu au printemps et en été.

Nous demandons aux Canadiens de se protéger et de se protéger les uns les autres en se faisant vacciner. Le processus indépendant d'autorisation des médicaments de Santé Canada est reconnu dans le monde entier pour ses normes élevées et son examen rigoureux. Les décisions sont fondées uniquement sur des preuves scientifiques et médicales montrant que les vaccins sont sûrs et efficaces. Santé Canada a approuvé des vaccins à deux doses très efficaces de Pfizer et Moderna et le Canada a acheté suffisamment de ces deux vaccins, en supposant un approvisionnement régulier, pour immuniser toutes les personnes au Canada pour lesquelles les vaccins sont approuvés et recommandés. Nous sommes convaincus que tous ceux qui le souhaite, pourront se faire vacciner d'ici l'automne 2021.

Il est important de reconnaître les efforts inlassables des nombreuses personnes qui ont contribué à préparer nos systèmes de santé. Ces efforts reflètent les besoins locaux et les perspectives des Canadiens d'un océan à l'autre, y compris des Premières nations, des Métis et des Inuits. Les ministres saluent ces efforts et nous nous engageons à continuer à travailler ensemble pour soutenir des campagnes de vaccination réussies.

Si les campagnes de vaccination constituent un grand pas en avant, les mesures de santé publique resteront essentielles. Avec le nombre élevé de cas de COVID-19, il est plus important que jamais que les Canadiens continuent à suivre les conseils de la santé publique. Notre succès dans la lutte contre la COVID-19 dépend des efforts continus des Canadiens pour éviter qu'eux-mêmes et les autres ne tombent malades. »

