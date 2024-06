OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont fait la déclaration suivante :

« Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures visant la modernisation du système fédéral de soutien à la recherche. L'objectif est d'appliquer une vision stratégique au système et d'en améliorer la coordination tout en préservant ses caractéristiques qui ont permis au Canada de présenter un excellent bilan en matière de recherche. En investissant dans les sciences et la recherche, le gouvernement soutient les spécialistes de demain et leur donne les moyens de résoudre des problèmes. Il veille ainsi à ce que chaque génération ait une chance équitable d'atteindre son plein potentiel.

« En plus d'investissements importants à l'appui de la recherche et des talents en recherche, le budget prévoit la création d'une organisation-cadre de financement de la recherche, qui permettra d'assurer une meilleure coordination dans l'écosystème de la recherche financé par le gouvernement fédéral.

« Cette nouvelle organisation et cette nouvelle structure permettront de renforcer et de moderniser le soutien fédéral accordé aux scientifiques et chercheurs canadiens de calibre mondial qui se penchent sur les défis les plus pressants de notre époque. Des découvertes révolutionnaires pourront ainsi être réalisées dans des domaines comme la lutte aux changements climatiques, les urgences sanitaires, l'intelligence artificielle de même que la santé mentale et le bien-être.

« Les conseils subventionnaires fédéraux, c'est-à-dire le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), continueront d'exister au sein de la nouvelle organisation, y compris les liens des IRSC avec le portefeuille de la Santé. Les conseils subventionnaires continueront de faire ce qu'ils font le mieux : appuyer l'excellence en recherche disciplinaire menée à l'initiative des chercheurs.

« Ce plan visant la modernisation du système fédéral de soutien à la recherche fait fond sur l'engagement exhaustif pris par le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche et s'inspire de l'observation du Comité selon laquelle il serait nécessaire de faire preuve d'une plus grande coordination pour maximiser les retombées du soutien fédéral à la recherche. Cela est d'autant plus important si l'on veut faire progresser la recherche multidisciplinaire au service d'une mission et menée en collaboration à l'échelle internationale.

« Le gouvernement du Canada a entrepris la prochaine étape du processus de modernisation en demandant aux conseils subventionnaires fédéraux de prendre un engagement, conjointement avec la communauté de recherche, d'ici juillet 2024. Cet engagement supplémentaire éclairera les efforts soutenus du gouvernement à l'égard de la création de la nouvelle organisation et de la nouvelle structure. Comme indiqué dans le budget de 2024, de plus amples détails sur le sujet seront fournis dans l'Énoncé économique de l'automne 2024. »

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 16 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche.

a investi plus de 16 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche. De plus, le budget de 2024 prévoit l'octroi de 825 millions de dollars sur cinq ans, et de 199,8 millions de dollars par année par la suite, pour accroître le soutien accordé à la population étudiante à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat, ainsi que le versement de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, et de 748,3 millions de dollars par année par la suite, aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

Le budget de 2024 propose également des investissements dans les installations et les infrastructures de recherche modernes et de haute qualité pour aider à résoudre les problèmes du monde réel, à créer des perspectives économiques ainsi qu'à attirer et à former la prochaine génération de talents scientifiques.

