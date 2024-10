OTTAWA, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont fait la déclaration suivante :

« Les scientifiques et les chercheurs se penchent sur les défis les plus urgents de notre époque. Dans le contexte actuel, leurs travaux se révèlent de plus en plus complexes et interdisciplinaires. Le Canada doit suivre ces tendances en adaptant son système de soutien à la recherche en fonction des besoins des communautés diversifiées en sciences et en recherche, tout en rehaussant les activités de collaboration. Voilà pourquoi, dans le budget de 2024, notre gouvernement a annoncé la création d'une organisation-cadre de financement de la recherche. Les conseils subventionnaires fédéraux, c'est-à-dire le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada, continueront d'exister au sein de la nouvelle organisation et de soutenir l'excellence en recherche fondée sur l'enquête, y compris en maintenant des liens clairs et directs avec le portefeuille de la Santé. Cette nouvelle organisation permettra au pays de tirer le meilleur du système actuel, tout en le modernisant dans un esprit de coordination, de cohésion et d'agilité.

« En juin 2024, nous avons demandé aux conseils subventionnaires fédéraux de consulter conjointement la communauté de la recherche afin de le guider dans la mise en place de cette nouvelle organisation-cadre. Nous tenons à remercier les conseils subventionnaires et toutes les personnes qui ont fourni de précieux points de vue lors de cet exercice qui façonnera l'avenir du système national de soutien aux sciences et à la recherche.

« Les conseils subventionnaires nous ont soumis leur rapport sommaire commun, intitulé Ce que nous avons entendu : Engagement interorganismes auprès de la communauté de recherche concernant la modernisation du système fédéral de soutien à la recherche. Le gouvernement a pris connaissance de ce rapport, et il tiendra compte des recommandations qui y figurent pour définir la structure et le mandat de l'organisation-cadre dans le souci de mettre en place un système de soutien à la recherche pleinement moderne, collaboratif, inclusif et adaptatif. Nous demeurerons à l'écoute de la communauté des sciences et de la recherche, y compris les partenaires, chercheurs et collectivités autochtones, pour garantir la mise en place d'une organisation robuste. »

Faits en bref

Depuis 2016, et en incluant les initiatives proposées dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents, ainsi que dans d'autres mesures de soutien en sciences et en technologie.

en incluant les initiatives proposées dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars à l'appui des sciences et de la recherche, y compris dans des projets axés sur l'infrastructure et les talents émergents, ainsi que dans d'autres mesures de soutien en sciences et en technologie. Le budget de 2024 comprend l'octroi de 825 millions de dollars sur cinq ans, et de 199,8 millions de dollars par année par la suite, pour accroître le soutien accordé à la population étudiante à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat, ainsi que le versement de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, et de 748,3 millions de dollars par année par la suite, aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche.

Le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche a fourni des conseils indépendants au gouvernement sur la modernisation de l'écosystème de la recherche.

