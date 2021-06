OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« Ce jour marque le 25e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones au Canada et le 26e anniversaire en Alberta. Cette journée est habituellement marquée par des cérémonies et des célébrations, des activités et des événements culturels qui soulignent les contributions des peuples autochtones. Aujourd'hui, nous témoignons de l'excellence autochtone et reconnaissons la grande variété des patrimoines, des langues, des pratiques culturelles et des croyances spirituelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.

En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, nous vous invitons à célébrer la Journée nationale des peuples autochtones à la maison et d'en apprendre davantage sur le patrimoine unique, les diverses cultures et les contributions exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en lisant un livre de la liste de lecture #LecturesAutochtones ou en regardant une vidéo des remarquables cinéastes autochtones.

Les célébrations de cette année ont lieu à un moment qui a été profondément et émotionnellement traumatisant pour les communautés autochtones du pays. Les pensionnats faisaient partie d'une politique coloniale honteuse et raciste qui a enlevé les enfants autochtones à leurs communautés et les a privés de leurs familles, de leurs langues et de leurs cultures. Ces effets se font encore sentir aujourd'hui. Nous sommes en deuil avec les peuples autochtones et nous travaillons avec des partenaires autochtones pour fournir des ressources et un soutien aux communautés qui sont en deuil et pour dessiner une voie à suivre pour retrouver leurs enfants disparus et trouver la guérison.

C'est aussi l'occasion de reconnaître les progrès réalisés en matière de réconciliation et de réaffirmer notre détermination à l'égard de ce processus. Récemment, le budget de 2021 a annoncé des engagements à l'égard d'initiatives et d'investissements clés visant à protéger et à promouvoir la santé, le mieux-être, la sécurité, la justice et les cultures autochtones. Plus tôt ce mois-ci, nous avons publié la Voie fédérale, la contribution de notre gouvernement au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Nous voulons mettre fin à cette tragédie en nous attaquant à ses causes profondes, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du gouvernement par l'entremise de la Voie fédérale.

Comme juin est aussi le Mois national de l'histoire autochtone, il est important de reconnaître les contributions des peuples autochtones au développement de notre société commune. Notre pays est plus fort lorsqu'un plus grand nombre d'Autochtones occupent des postes décisionnels, apportant des contributions novatrices dans de nombreux domaines, notamment les arts et la culture, la médecine, le droit, l'éducation et plus encore.

Demain, nous assisterons tous à la remise des prix Indspire, qui reconnaissent les réalisations des modèles autochtones partout au Canada.

Nous sommes déterminés à renouveler les relations avec les peuples autochtones en nous appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous encourageons toutes les personnes au Canada à participer aux nombreuses activités virtuelles pour célébrer la culture autochtone aujourd'hui et chaque jour. »

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]