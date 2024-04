OTTAWA, ON, le 14 avril 2024 /CNW/ - Nous, les dirigeants du G7, condamnons sans équivoque et avec la plus grande fermeté l'attaque directe et sans précédent menée par l'Iran contre Israël. L'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction d'Israël. Israël, avec l'aide de ses partenaires, a repoussé cette attaque.

Nous exprimons notre entière solidarité et notre soutien à Israël et à sa population et réaffirmons notre attachement à sa sécurité.

Par ses actions, l'Iran a franchi un nouveau pas vers la déstabilisation de la région et risque de provoquer une escalade régionale incontrôlable. Ce scénario doit être évité. Nous continuerons de nous efforcer de stabiliser la situation et d'éviter toute nouvelle escalade. Ainsi, nous exigeons que l'Iran et ses agents cessent leurs attaques, et nous sommes prêts à prendre d'autres mesures maintenant et en réponse à toute nouvelle initiative de déstabilisation.

De plus, nous entendons resserrer notre coopération en vue de mettre fin à la crise à Gaza, notamment en poursuivant nos efforts pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et durable ainsi que la libération des otages par le Hamas, et en fournissant une aide humanitaire accrue aux Palestiniens dans le besoin.

