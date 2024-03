OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Nous renouvelons notre appel aux tiers pour qu'ils cessent immédiatement d'apporter un soutien matériel à la guerre d'agression illégale et injustifiable que mène la Russie en Ukraine, sous peine d'avoir à en payer un prix élevé.

Les informations selon lesquelles l'Iran envisagerait de fournir des missiles balistiques et des technologies connexes à la Russie nous préoccupent au plus haut point, d'autant plus que cela fait suite à l'envoi au régime russe de drones qui attaquent sans relâche la population civile ukrainienne.

Nous demandons à l'Iran de ne pas procéder, puisque cela déstabiliserait encore davantage la région et représenterait une intensification substantielle de son soutien matériel à la guerre russe en Ukraine - une agression constituant une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Dans l'éventualité où l'Iran fournirait des missiles balistiques et des technologies connexes à la Russie, nous serions prêts à répondre de manière rapide et concertée, notamment en mettant en place de nouvelles mesures importantes contre l'Iran.

