Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la retraite prochaine du premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan :

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le premier ministre Horgan pour les services qu'il a rendus aux Britanno-Colombiens.

« Le premier ministre Horgan a amélioré la vie des Britanno-Colombiens. Qu'il s'agisse de prendre des mesures ambitieuses pour le climat, d'offrir des services de garde d'enfants plus abordables aux familles de la Colombie-Britannique à compter de cette année ou d'aider les gens à traverser la pandémie de COVID-19, son leadership fort a changé en mieux la vie des gens de la province.

« J'ai travaillé de près avec le premier ministre Horgan au cours des cinq dernières années pour faire avancer les dossiers qui comptent pour les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens, dont la croissance propre et la création de bons emplois pour la classe moyenne. Il a été un ardent défenseur du logement abordable, de transports en commun fiables et de soins de santé et services de qualité pour les familles. Ensemble, nous avons signé une entente historique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants qui porte déjà ses fruits et prévoit des services de garde à 10 $ par jour au cours des prochaines années.

« Je remercie le premier ministre Horgan pour les 17 années qu'il a consacrées au service de la population. Il nous manquera à la table des premiers ministres. Je lui offre, ainsi qu'à sa famille, mes meilleurs vœux pour l'avenir. »

