Déclaration de Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - Alors que le président Donald Trump s'apprête à annoncer de nouveaux tarifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est à Washington cette semaine pour intensifier ses efforts de diplomatie commerciale auprès des acteurs politiques et économiques américains.

« Les entreprises québécoises s'inquiètent particulièrement de la riposte du Canada sur les importations américaines.

On va se tirer dans le pied avec une riposte dollar pour dollar. Bien que la réponse canadienne soit nécessaire, elle doit éviter à tout prix d'affecter les intrants et les matières premières stratégiques du secteur manufacturier. L'économie du Québec, et particulièrement l'économie des régions, risque d'en souffrir grandement. Nous devons privilégier une approche ciblée, qui minimise les impacts sur nos entreprises, par exemple en ciblant des produits finis américains qui compétitionnent avec ceux que nous produisons ici », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

À la suite d'une vaste consultation auprès de ses membres, la FCCQ a soumis au gouvernement fédéral une liste de plus de 1 000 intrants à exclure des contre-mesures tarifaires. Il s'agit notamment de composantes critiques pour nos entreprises qui fabriquent au Québec des produits comme des médicaments, du papier, des avions et des véhicules. Elle appelle Ottawa à privilégier une stratégie qui protège l'économie québécoise et canadienne en attendant une éventuelle renégociation de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM).

