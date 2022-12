MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW/ - « La lutte pour protéger la nature n'a jamais été aussi importante que maintenant. Avec un million d'espèces menacées d'extinction dans le monde, la COP15 est l'occasion d'une génération de collaborer pour mettre un frein à la perte de biodiversité et renverser cette tendance, et de créer un monde en harmonie avec la nature.

« La survie même de l'espèce humaine est en jeu, ainsi que celle de toutes les autres formes de vie sur Terre.

« Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la crise de la biodiversité à laquelle nous faisons face requiert le même niveau d'effort et d'action à l'échelle mondiale que la crise climatique. Et il n'y a pas de temps à perdre!

« Quand nous conservons et restaurons les forêts et les milieux humides, nous supportons la nature, qui en retour, nous rend la pareille en séquestrant du carbone, en purifiant notre eau et notre air et en fournissant de riches écosystèmes essentiels à la vie.

« Voilà pourquoi le Canada a levé la main pour accueillir la COP15 quand l'ONU a lancé l'appel. Cette conférence est tout simplement trop importante pour être reportée, car il y a urgence.

« Le Canada a également répondu présent, car nous savons que notre pays peut jouer un rôle important.

« À l'échelle mondiale, le Canada possède 20 p. 100 de l'eau douce de la planète, 24 p. 100 des milieux humides, 25 p. 100 des forêts pluviales tempérées et 28 p. 100 des forêts boréales restantes.

« Nous sommes un grand pays, avec de grandes ambitions, et notre gouvernement prend justement des mesures ambitieuses.

Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars dans la protection de la nature, et en ce sens, deux des plus importants engagements budgétaires de l'histoire du Canada ont été effectués depuis 2018;

ont été effectués depuis 2018; Nous nous sommes engagés, en tant que pays, à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030;

Nous travaillons en étroite collaboration avec les peuples autochtones.

« Nous reconnaissons également que nous sommes un pays privilégié et que nous avons des responsabilités. Voilà pourquoi 20 p. 100 de notre contribution de 5,3 milliards de dollars au financement international de la lutte contre les changements climatiques est dédiée à soutenir les solutions fondées sur la nature à l'étranger. Voilà aussi pourquoi nous nous sommes engagés à supprimer les subventions néfastes, et que nous continuons de faire pression pour accroître le financement international de la lutte contre les changements climatiques.

« Dans le cadre de la COP15, nous ferons connaître au monde entier les ambitions du Canada à l'égard de la nature. Quelles sont-elles?

« Premièrement, nous devons tous nous engager à freiner la perte de nature et à renverser la vapeur.

« Deuxièmement, le Canada réclame un engagement mondial à l'égard de la conservation de 30 p. 100 des terres et des océans de la planète d'ici 2030, ce qui correspond selon la science au seuil minimal requis pour régler la crise de la biodiversité et la crise climatique. Plus de 100 Parties ont déjà adhéré à cet objectif, alors faisons en sorte que le monde entier emboîte le pas.

« Troisièmement, pour parvenir à nos fins, nous devons mobiliser des ressources auprès des gouvernements, du secteur privé, des organisations philanthropiques et des institutions multipartites.

« Et nous devons faire tout cela en étroite collaboration avec les peuples autochtones.

« Les deux prochaines semaines ne seront pas faciles. Pour atteindre nos objectifs, nous devrons parcourir un long chemin et entendre et concilier un grand nombre de points de vue et d'opinions.

« Mais, nous dépendons tous de la nature, et c'est ce qui nous unit.

« Nous sommes tous soudés par notre lien profond avec la nature, qui est essentielle à notre survie sur cette planète.

« C'est avec toute sa bonne foi, son engagement constant à agir et à aller de l'avant et son esprit de générosité et de conciliation que le Canada se présente pour ces négociations historiques visant à établir un cadre mondial pour la biodiversité. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

