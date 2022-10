MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du communiqué émis par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, déclare :

« Nous sommes heureux de constater que le ministre Champagne reconnait et favorise l'environnement hautement concurrentiel créé par Vidéotron dans les services sans fil disponibles au Québec depuis plusieurs années. Il a permis aux Québécois et aux Québécoises de bénéficier des plus bas prix et des meilleurs forfaits technologiques au Canada. Nous entendons accepter les conditions énoncées par le ministre et les intégrer dans la nouvelle mouture déjà négociée de la transaction Rogers-Shaw/Québecor-Freedom Mobile. Ces dernières s'inscrivent dans la même lignée que notre philosophie commerciale couronnée de succès au Québec puisqu'elle nous a permis de prendre une part significative de marché en très peu de temps. Nous entendons nous employer à faire bénéficier également aux Canadiens et aux Canadiennes des autres régions de meilleurs prix qui mettront fin au règne du « Big 3 » en favorisant la concurrence, l'intérêt public et l'économie numérique canadienne. »

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

