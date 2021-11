Déclaration de Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - « Je souhaite apporter des précisions au sujet d'une déclaration faite au cours de mon échange avec les médias hier, a indiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Comme je l'ai mentionné aux journalistes, j'aimerais pouvoir parler français. Je tiens à clarifier que je ne voulais d'aucune façon manquer de respect à l'égard des Québécois et des francophones de tout le pays. Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés. Je m'engage aujourd'hui à améliorer mon français, langue officielle du Canada et langue d'usage au Québec, tout en relevant les importants défis commerciaux qu'affronte Air Canada alors que nous sortons de la pandémie et passons au stade de la reconstruction pour un retour à la normale. Le siège social de cette entreprise emblématique est situé à Montréal et c'est une source de fierté pour moi comme pour toute mon équipe de direction. Je réitère l'engagement d'Air Canada à faire preuve de respect à l'égard du français et, en tant que leader, je donnerai le ton. »

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux.

