Déclaration de Marc Tanguay : Le caucus libéral sur le pied d'alerte face aux tarifs de Donald Trump

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - « Notre équipe est sur le pied d'alerte. Ce matin, nous avons tenu un caucus spécial pour coordonner nos actions des prochains jours. J'aurai l'occasion de poursuivre mes échanges avec plusieurs acteurs économiques et associations. En politique, la pertinence vient de la proximité.

Face à cette menace économique, nous devons nous serrer les coudes et répliquer intelligemment, en coordination avec nos partenaires canadiens. Il faut intensifier nos relations diplomatiques et soutenir davantage l'achat local.

Le gouvernement doit gérer cette crise avec rigueur. On se souvient tous des ratés de la pandémie, des programmes d'aide mal ficelés. On ne le laissera pas improviser. L'aide à nos entreprises doit être efficiente.

Cette fois, le Québec part avec un sérieux handicap. Contrairement à la pandémie, il n'y a plus 7 milliards de dollars en réserve. Avec un déficit historique de plus de 11 milliards de dollars, notre marge de manœuvre est réduite, notre capacité d'agir affaiblie.

Les prochaines semaines et mois seront longs. En pleine tempête, on ne peut pas perdre de vue nos réseaux publics et le fait que les Québécois n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Le gouvernement Legault doit assumer l'entièreté de ses responsabilités.

Après six ans de mauvais choix et de déclin, les Québécois souffrent déjà d'une économie chancelante. Les voyants économiques sont au rouge : perte de contrôle des finances publiques, un filet social troué et des centaines de milliers de Québécois dans les files d'attente des banques alimentaires. Avec la hausse des tarifs douaniers, ce sera encore pire.

À titre d'opposition officielle, nous serons là pour porter la voix de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.

En somme, le Québec doit se défendre et préparer l'aide nécessaire. Demain, je serai en point de presse à l'Assemblée nationale pour commenter la situation et mettre des solutions sur la table. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale

