DÉCLARATION DE MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC SUR LES TARIFS DOUANIERS

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la possibilité d'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur tous les produits entrant aux États-Unis dès janvier prochain :

« MEQ est extrêmement préoccupé de l'annonce faite par Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur tous les produits entrant aux États-Unis, le premier marché d'exportation des manufacturiers québécois. Si ces tarifs se concrétisent, c'est une réelle onde de choc qui déferlera sur notre économie. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec partagent nos préoccupations et sont à l'action via les réseaux diplomatiques et économiques pour éviter cette situation. Bien qu'il s'agisse possiblement d'une stratégie de négociation du côté américain, si Donald Trump va réellement de l'avant, il faudra une réponse prompte et rapide des gouvernements pour soutenir financièrement nos manufacturiers. Il en va de la vitalité économique et des emplois de nos régions », a affirmé Julie White, vice-présidente Affaires publiques et porte-parole par intérim de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8% du PIB québécois ainsi que 85,1% des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

