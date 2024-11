DÉCLARATION DE MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC AU SUJET DE L'INTERVENTION FÉDÉRALE POUR UN RETOUR À LA NORMALE DANS LES ACTIVITÉS PORTUAIRES

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) émet la déclaration suivante concernant l'intervention du ministre du Travail, M. Steven MacKinnon, face aux conflits de travail paralysant l'industrie portuaire canadienne, notamment au port de Montréal :

« Nous saluons la décision du gouvernement fédéral de demander l'arbitrage exécutoire dans les conflits de travail affectant les principaux ports canadiens. L'industrie manufacturière, qui est un des plus importants moteurs de l'économie du Québec, a été entendue. L'incertitude qui planait sur nos entreprises était tout simplement intenable et mettait en péril la résilience des chaînes d'approvisionnement. Maintenant que nous tournons la page sur ces arrêts d'activités des ports, il faudra se pencher sur des solutions à plus long terme pour mettre fin à cette série de conflits de travail qui paralyse les activités portuaires et prend en otage les entreprises. »

Mme Julie White, vice-présidente Affaires publiques et porte-parole par intérim de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

