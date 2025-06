OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - Il y a quatre ans, aujourd'hui, un attentat terroriste a coûté la vie à quatre membres de la famille Afzaal à London, en Ontario - un acte de haine islamophobe qui a ébranlé les Canadiens d'un océan à l'autre. Cette attaque a non seulement visé une famille et une collectivité, mais aussi nos valeurs communes en tant que Canadiens et Canadiennes.

Il est important de nous souvenir de Salman, Madiha, Yumna et Talat et de rendre hommage à « notre famille de London » en poursuivant le travail essentiel de lutte contre l'islamophobie et contre toutes les formes de haine pour un Canada plus inclusif. Nous continuons d'entendre parler d'incidents préoccupants liés à l'islamophobie et à la haine anti-palestinienne et anti-arabe. Dans les plus récentes attaques, un agresseur a tenté d'arracher le hidjab d'une musulmane et d'y mettre le feu alors qu'elle étudiait à la bibliothèque d'Ajax, en Ontario.

À titre de représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie, je demeure inébranlable dans mon engagement à appuyer les efforts du gouvernement fédéral à promouvoir l'inclusion, à favoriser la sécurité et le bien-être et à protéger la liberté de religion et les libertés civiles pour toutes et tous.

J'ai entendu les témoignages de familles, de membres des communautés et de leurs dirigeants, de personnes musulmanes aux expériences et aux horizons variés, toutes déterminées à créer des environnements plus sûrs. Elles réclament davantage d'actions concrètes pour que chacun puisse être fier de ce qu'il est et libre de pratiquer sa religion comme il l'entend. Leurs expériences et leurs connaissances sont essentielles à l'élaboration de solutions communautaires, comme la création de ressources qui peuvent être utilisées dans les milieux de travail, les écoles et les espaces communautaires.

Cette année, nous avons lancé une ressource fondamentale pour appuyer ces efforts : le Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie - Pour un Canada plus inclusif, le premier document du genre produit par le gouvernement.

À la mémoire de « notre famille de London » et de tous ceux et celles qui ont été délibérément tués dans des attaques islamophobes au pays, renouvelons notre engagement à promouvoir la sensibilisation, la compréhension et l'espoir.

