La représentante spéciale Amira Elghawaby fait une déclaration pour souligner la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie

OTTAWA, ON, le 15 mars 2025 /CNW/ - Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. C'est une occasion importante de réfléchir aux barrières systémiques auxquelles sont confrontées les personnes musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que de réaffirmer notre engagement à combattre l'islamophobie et toutes les formes de discrimination et d'intolérance.

L'islamophobie comprend le racisme, les stéréotypes, les préjugés, la peur et les actes d'hostilité envers les personnes musulmanes. En plus de motiver des actes individuels d'intolérance et de profilage racial, l'islamophobie peut injustement mener à estimer et à traiter ces personnes comme une menace plus importante pour la sécurité sur les plans institutionnel et sociétal.

En plus de nuire à toutes les communautés, l'islamophobie menace les valeurs fondamentales d'égalité, de droits de la personne et de liberté qui font partie des pierres angulaires de la démocratie canadienne. Trop souvent, des personnes et des communautés sont confrontées à des actes de haine et de violence en raison de leur foi. Nous devons nous unir pour dénoncer cette forme de haine et soutenir les victimes qui méritent de vivre dans la paix et la dignité.

Le gouvernement fédéral a pris d'importantes mesures pour lutter contre toutes les formes de racisme et de haine : le projet de loi sur les préjudices en ligne; le Plan d'action canadien de lutte contre la haine, dévoilé récemment, qui comprend un financement accru pour soutenir le travail d'Amira Elghawaby; les améliorations apportées au Programme pour la sécurité communautaire du Canada; et la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Ces mesures prouvent notre engagement pour le bien-être de tous et de toutes, y compris les communautés musulmanes canadiennes.

Plus tôt ce mois-ci, mon bureau a publié le « Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : Pour un Canada plus inclusif », afin de s'attaquer aux causes profondes du racisme systémique et de proposer diverses stratégies visant à rendre notre société plus juste et plus équitable pour tout le monde.

Pour protéger la cohésion sociale et faire respecter les droits de la personne, les Canadiens et les Canadiennes peuvent jouer un rôle en remettant en question la désinformation et les stéréotypes, et en saisissant les occasions de dialogue et d'apprentissage.

En cette Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, travaillons ensemble à faire du Canada un pays plus sûr et plus équitable pour tous les Canadiens et les Canadiennes, un pays où l'on peut pratiquer sa religion sans crainte et en cohabitant dans la paix. »

Pour en savoir plus, abonnez-vous à l'infolettre du bureau de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie.

SOURCE Bureau de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]