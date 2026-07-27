Déclaration de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

OTTAWA, ON, July 27, 2026 /CNW/ -- « La Banque du Canada a enfreint pour la deuxième fois en deux semaines la loi canadienne anti-briseurs de grève.

Le Parlement a adopté cette loi pour protéger le droit de grève des travailleuses et travailleurs et assurer une négociation collective équitable. Lorsque les employeurs utilisent des briseurs de grève, ils minent ce droit fondamental.

La Banque du Canada doit immédiatement cesser le recours à des briseurs de grève, se conformer aux ordonnances du Conseil canadien des relations industrielles et retourner à la table de négociation.

Les travailleuses et travailleurs ont besoin de savoir que les lois du travail du Canada s'appliquent de manière égale à tous, y compris aux institutions publiques du pays. Le respect de la loi, c'est d'abord la suivre. »

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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