Bruske : le temps est venu de riposter

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- La présidente du CTC Bea Bruske a publié la déclaration suivante : « Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane de 50 % sont un assaut direct sur la main-d'œuvre et l'économie du Canada. Le Premier ministre doit rappeler le Parlement afin qu'il adopte des mesures d'urgence qui protègent les emplois canadiens et soutiennent les travailleurs et les industries touchés et qu'il réagisse en tirant pleinement parti des outils économiques du Canada.

Les Canadiennes et les Canadiens savent une chose au sujet des intimidateurs : ils ne reculent pas lorsque vous cédez. Ils reculent lorsque vous leur tenez tête. Nous devons rétablir les contre-tarifs du Canada et introduire des taxes à l'exportation sur les produits dont les États-Unis dépendent désespérément, notamment l'énergie, le bois d'œuvre, la potasse et les minéraux essentiels. Chaque dollar recueilli grâce à ces mesures devrait servir à prendre soin des travailleuses et travailleurs et des communautés ciblés par Trump.

Le Canada doit réagir rapidement face à cette menace. Nous devons riposter. Et gagner.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

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