Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 3 mars 2023 /CNW/ - Fermetures et conversions de RPA

« Encore une fois, des centaines de résidents sont forcés de se relocaliser avec l'annonce de la conversion de la résidence privée pour aînés (RPA), la Villa Sainte-Foy, en logements locatifs. Les fermetures et conversions de RPA à répétition sont de plus en plus inquiétantes.

Pas une semaine ne passe sans que l'on entende ce genre de nouvelles. Des nouvelles qui sont néfastes pour la qualité de vie et la tranquilité de les aînés. Je suis très préoccupée par la situation. La ministre l'est-elle? Ses trois collègues caquistes ont chacune rejeté, sans broncher, ma récente demande de mandat d'initiative sur le sujet.

Dans un contexte de pénurie de logements, il est urgent que l'on se penche sur cet enjeu et que l'on apporte des solutions tangibles pour rassurer les personnes aînées. »

-Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]