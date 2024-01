Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Des RPA toujours sans gicleurs

« À quelques mois de la nouvelle date limite pour se conformer au règlement qui impose aux RPA de 10 unités et plus d'installer un système de gicleurs, plusieurs RPA risquent de devoir fermer leurs portes, en raison des coûts importants et de l'impossibilité de refiler la facture à leurs résidents.

Les subventions gouvernementales sont insuffisantes, ce qui est très préoccupant. Alors que l'on connaît déjà un inquiétant manque de places pour les personnes aînées, le gouvernement caquiste ne doit pas abandonner les RPA, mais plutôt leur offrir rapidement l'aide nécessaire pour éviter d'autres fermetures.

Je demande à la ministre de prendre les mesures appropriées afin de permettre à toutes les RPA de continuer leurs activités sans jamais compromettre la sécurité de leurs résidents. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

