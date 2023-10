Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et d'emploi

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Formations rapides dans la construction

« Je doute que la mise en place des nouvelles attestations d'études professionnelles (AEP) de courte durée de la CAQ soit la solution miracle pour le manque de main-d'œuvre dans le secteur de la construction.

Comme les étudiants du secteur, je suis très préoccupée par la qualité des formations que recevront les personnes inscrites à cette AEP. Quelles parties des formations existantes seront retranchées pour faire plus vite? Si le travail bâclé est la marque de commerce de la CAQ, il ne faudrait pas que les étudiants et le milieu de la construction en fassent les frais.

De plus, il est légitime de nous questionner sur la disponibilité d'enseignants pour offrir lesdites formations et comment ont été faits les choix des programmes. Comme c'est trop souvent le cas avec la CAQ, ça sent l'improvisation à plein nez.

Enfin, avec les résultats mitigés de la même stratégie de formation rapide utilisée dans le cas de préposés aux bénéficiaires, il est permis de douter du succès de cette nouvelle initiative qui semble avoir été créée sur un coin de table. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et d'emploi et députée de Bourassa-Sauvé

