Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Modification d'une politique interne de la CNESST

« Il est inacceptable que des familles endeuillées se voient forcées d'entreprendre des démarches auprès du Tribunal administratif afin d'obtenir une indemnité lorsqu'un de leurs proches décède d'une maladie reliée au travail.

C'est souvent le fardeau que leur impose une politique interne de la CNESST lorsqu'il s'agit de décès par mésothéliome. Cette politique interne reconnaît que l'indemnité pour préjudice corporel est payable à la succession en cas de décès dans certaines circonstances, mais seulement si la réclamation est produite avant le décès.

Alors que les personnes qui en sont victimes décèdent rapidement, il est fréquent que l'entourage n'ait pas le temps de faire cette démarche avant le décès. Il en découle des situations pénibles.

Aujourd'hui, j'ai demandé au ministre de faire changer rapidement cette politique interne inhumaine de la CNESST. Il a le pouvoir de le faire.

Malheureusement, il a refusé de s'engager en ce sens lorsque je l'ai interpellé, ce matin, au Salon bleu de l'Assemblée nationale. Je l'invite à faire preuve de plus de sensibilité et d'empathie envers les familles qui font face à une telle épreuve et à prendre les mesures qui s'imposent. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et députée de Bourassa-Sauvé

