Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

« L'entente que le Québec a signée prévoit un financement fédéral d'environ 65,2 millions de dollars sur trois ans. Il est minuit moins une pour ces sommes. Lorsqu'on considère que plusieurs provinces ont conclu leurs ententes l'an passé, dont l'Ontario qui a obtenu 108 M$ sur 3 ans, il n'est pas du tout clair que le gouvernement du Québec a réussi à chercher sa juste part.

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps à la CAQ pour signer, alors qu'un enfant sur cinq a faim, au Québec?

Avec une économie et un filet social qui ne font que s'affaiblir sous la CAQ, de plus en plus de familles n'arrivent pas à combler leurs besoins de base, dont se nourrir adéquatement. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire et députée de Notre-Dame-de-Grâce

