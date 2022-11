Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Réduction du nombre de haltes chaleur pour les personnes en situation d'itinérance :

« Alors que nous entamons la saison hivernale, il est inquiétant d'apprendre que les sans-abris de la Métropole auront accès à moins de haltes chaleur, ces endroits où ils peuvent se réfugier pour dormir, prendre un café, se réchauffer.

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et offrir les ressources nécessaires aux plus vulnérables afin d'assurer leur sécurité. J'espère qu'il saura tout mettre en œuvre afin de prévenir des décès qui pourraient être évités avec des ressources adéquates. On parle ici de vies humaines.

Des solutions à long terme doivent être mises en place afin d'avoir davantage de prévisibilité et ne pas revivre des situations difficiles comme ce fut le cas lors des deux dernières années.

Il ne faut surtout pas abandonner les personnes en situtation d'itinérance qui vivent dans la rue et qui sont exposées à des conditions hivernales extrêmes qui peuvent être néfastes pour elles. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et députée de D'Arcy-McGee

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]