Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Déficiente intellectuelle envoyée au trou

« Comment est-ce possible dans notre société? Je suis tout simplement abasourdie, choquée.

À cause d'un important manque de ressources humaines et financières, les Centres de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et autres milieux de vie destinés aux personnes avec une déficience intellectuelle se voient contraints d'envoyer des patients en prison. Quelle abomination!

C'est une simple question d'humanité. Personne ne peut accepter qu'une personne ayant une déficience intellectuelle soit placée en isolement dans une prison. Où sont les ressources?

Est-ce que la CAQ, qui ne cesse de répéter que le gouvernement n'a plus d'argent à cause de sa désastreuse gestion des finances publiques, acceptera d'en faire une priorité et de finalement offrir un financement adéquat aux CRDI et pour la construction de milieux de vie substituts? On peut en douter.

Il ne faut pas que d'autres cas comme celui de Florence se reproduise comme conséquence de l'inaction du gouvernement de la CAQ. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition en matière de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]