Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Rapport du Coroner sur le décès de la fillette de Granby

« Un autre rapport accablant sur les failles de la DPJ qui me bouleverse épouvantablement. Ce rapport est un dur rappel de la gravité des lacunes dans notre « filet de sécurité » pour assurer la protection physique et psychologique de nos enfants.

Malgré les nombreux indices troublants et signaux d'alarme, personne n'a jugé nécessaire de prendre la situation en main.

Il y a combien d'autres enfants actuellement qui sont pris dans cette turbulence insensée? On constate un sérieux manque de cohérence entre les acteurs qui interviennent auprès des enfants pour assurer leur bien-être, leur santé et leur sécurité.

Quand est-ce que nous allons vraiment prioriser l'intérêt supérieur de nos enfants qui nécessitent notre soutien, notre attention et notre protection?

J'espère que les 12 recommandations du Coroner vont éveiller les esprits et les consciences de tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants. On se rappelle que la Commission Laurent avait justement été créée à la suite de ce tragique décès et pourtant, la majorité des recommandations de son rapport n'ont toujours pas été mises en œuvre par le gouvernement de la CAQ. Qu'attend le ministre responsable?

Il faut travailler ensemble. Nos enfants méritent mieux. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse et députée de Robert-Baldwin

