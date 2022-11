DÉCLARATION DE LA PORTE-PAROLE DE L'OPPOSITION OFFICIELLE EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE COMMUNICATIONS MICHELLE SETLAKWE

QUÉBEC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Réaction :

« Notre patrimoine est une nouvelle fois menacé par l'inaction du gouvernement caquiste. Alors que l'île d'Anticosti espère être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, plusieurs questions demeurent sans réponse dans ce dossier. Quelle est la valeur patrimoniale du bâtiment? Quelle a été l'implication du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs? Le ministre de la Culture et des Communications doit aussi préciser si son ministère a reçu une demande de classement et si elle a été analysée. Ce sont des éclaircissements auxquels la population a droit, car une fois les démolisseurs au travail, il est trop tard pour réagir. »

- Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]