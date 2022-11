Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration - Filomena Rotiroti

QUÉBEC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ -

Réaction concernant les trois mois d'attente pour débuter des cours de francisation :

« Le gouvernement a la responsabilité de prendre les moyens pour offrir des cours de francisation dans des délais raisonnables aux nouveaux arrivants. Le délai évoqué de trois mois est beaucoup trop long. J'invite la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à travailler avec les organismes partenaires dans la région de la Capitale-Nationale afin de bonifier l'offre de cours.

Cette situation démontre par ailleurs pourquoi nous jugeons que le délai de six mois, prévu par la Loi 96, au bout duquel les nouveaux arrivants seront obligés de communiquer avec l'État uniquement en français est trop court et ne tient pas compte de la réalité vécue sur le terrain. J'en appelle à nouveau au gouvernement à faire preuve de bon sens et à allonger ce délai. »

- Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

