Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

« Les premiers constats à la lecture du rapport de la Vérificatrice générale sont déroutants.

Force est de constater que le ministère de l'Habitation a complètement perdu le contrôle de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de ses programmes. Le rapport conclut en effet que la SHQ ne sait même pas si ses programmes subventionnent les bonnes personnes.

On y rapporte notamment que l'on subventionne des ménages qui ne sont même plus admissibles, pendant que d'autres, dans une détresse réelle, attendent sans espoir. Une autre démonstration éclatante d'une mauvaise gestion des fonds publics par la CAQ.

Clairement, la SHQ est en sérieux décalage avec les besoins réels et s'éloigne de plus en plus du logement abordable.

De surcroît, l'application des critères de sélection des locataires n'est pas contrôlée adéquatement par la SHQ. On fait état, dans le rapport, de certains organismes qui utilisent des critères basés sur la religion, sur la nationalité et même sur la langue. Comment peut-on tolérer pareilles pratiques en 2025?

Une réforme en profondeur de l'habitation est devenue incontournable afin de nous assurer que les fonds publics servent à ceux qui en ont le plus besoin. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

