Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Suspension du programme Roulez vert

« La hausse des ventes de véhicules électriques (VE) était prévisible, de nombreux Québécois ayant voulu bénéficier du maximum de la subvention avant qu'elle ne soit réduite en 2025. Avec une suspension du programme à partir de février, les ventes risquent de plonger.

Les Québécois veulent embarquer dans l'électrification des transports mais il faut se rendre à l'évidence que la conjoncture actuelle ne permet pas à une majorité d'entre eux de débourser le coût d'un VE neuf, qui dépasse actuellement les 60 000$. Il faut donc continuer à les soutenir dans cette transition.

De plus, l'accès aux bornes de recharge est critique à l'adoption des VE par la population. On doit éviter de couper dans ce programme permettant l'installation de bornes à domicile et continuer à déployer les bornes de recharge rapide. Il y a suffisamment d'argent dans le Fonds sur l'électrification et les changements climatiques pour répondre aux besoins.

Enfin, le gouvernement caquiste doit suspendre les pénalités prévues aux constructeurs automobiles pour 2025. Ceux-ci ne doivent pas faire les frais des modifications des règles improvisées par la CAQ en cours de route. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]