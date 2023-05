Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

QUÉBEC, le 29 mai 2023 /CNW/ - Des aires protégées menacées par les tronçonneuses

« Il est préoccupant de constater que pendant qu'un ministre s'engage à protéger la biodiversité, une autre ministre souhaite plutôt abattre des arbres, et ce, sans se soucier des priorités de l'autre.

Évidemment, il est primordial pour nos régions de viser le développement économique, mais il est aussi essentiel de le faire sans mettre en péril les milieux naturels protégés.

La CAQ doit répondre aux questions des organismes et faire preuve de plus de transparence envers la population quant à sa stratégie de développement de l'industrie forestière et de la protection de la biodiversité.

Même après avoir fait de grandes annonces à la COP15, le gouvernement Legault n'a aucun plan concret pour atteindre ses objectifs en matière de biodiversité. Ce n'est pas sérieux.

Ce gouvernement se vante de ses engagements en matière d'aires protégées sans faire le vrai travail requis pour les remplir. Pire, il prend des mesures qui minent ses engagements environnementaux.

La CAQ démontre non seulement un manque de vision et de cohérence, mais carrément de la contradiction. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]