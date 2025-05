Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Compressions de 151 M$ dans les cégeps

« La dernière coupe annoncée de 151 millions de dollars n'est qu'un nouvel élément d'une longue série de compressions caquistes qui affaiblissent le réseau d'enseignement collégial.

Pour un gouvernement qui affirmait faire de l'éducation sa priorité numéro un, il est consternant de constater qu'il abandonne sa mission à cause de sa gestion désastreuse des finances publiques depuis bientôt sept ans.

Les directions de cégep se voient forcées de couper des services aux étudiants, ce qui entraînera inévitablement des répercussions sur leurs chances de réussite académique.

La ministre n'a plus aucune crédibilité en affirmant qu'aucun gouvernement n'a jamais autant investi en enseignement supérieur alors que l'on accorde qu'un maigre 0,3 % d'augmentation de financement au réseau collégial, ce qui est largement insuffisant pour suivre les coûts de système, la croissance de la population étudiante et les besoins sur le terrain.

Les directions d'établissement ont raison de s'inquiéter et de dénoncer la situation qui devient intenable. Elles n'ont pas à prendre toute la pression et l'odieux des coupures en lieu et place de la ministre qui les abandonne. »

-Michelle Setlakwe, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur et députée de Mont-Royal-Outremont

