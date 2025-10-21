Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Sondage sur la violence à l'école

« Les chiffres dévoilés aujourd'hui sont alarmants, c'est le moins que l'on puisse dire.

Alors que la ministre demande aux directions d'école de se serrer la ceinture, le manque de ressources qui en découle a des répercussions directes sur la sécurité du personnel et, par conséquent, sur sa rétention.

Selon l'enquête, c'est plus d'un employé de soutien sur deux qui dit être victime de violence physique. Pas étonnant que le quart de ceux-ci aient déjà songé à quitter son emploi. Ces personnes se rendent au travail chaque jour avec un sentiment d'insécurité. Ça se passe dans nos écoles, ici, au Québec. Comment la ministre peut accepter pareille situation?

Ce climat malsain dans nos écoles amène également de la détresse psychologique chez le personnel de soutien qui comprend les éducatrices spécialisées et les éducatrices en services de garde, notamment. Ce n'est rien pour retenir le personnel et valoriser la profession, bien au contraire. Les employés demandent de l'aide et davantage de ressources, la ministre les entendra-t-elle? »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]