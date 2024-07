Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Coupe de 400 M$ dans l'entretien des écoles

« Alors que plus de la moitié (56%) de nos écoles sont en mauvais ou très mauvais état, selon les chiffres du dernier budget provincial, le gouvernement caquiste ose amputer l'enveloppe prévue à l'entretien de celles-ci de plus de 400 millions de dollars.

Non seulement, la CAQ n'arrive jamais à atteindre ses modestes cibles, mais elle a le culot de réduire l'objectif du nombre d'écoles en bon état à seulement 40%. La CAQ tire le Québec vers le bas, même dans notre réseau de l'éducation, et ce, sur le dos de nos jeunes, de nos enseignants et du personnel éducatif. C'est gênant.

En plus de faire perdre des emplois, cette coupe entraînera inévitablement une hausse du coût d'entretien des écoles en négligeant des travaux qui devront être réalisés tôt ou tard. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]